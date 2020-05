Mobilité

La plateforme Lymo suspend ses services à Genève

Le comparateur de courses réunissant taxis et VTC a annoncé stopper ses activités dès dimanche 17 mai à minuit.

Le monde des applications et plateformes dédiées aux VTC et taxis n’est décidément pas un long fleuve tranquille. La jeune pousse genevoise Lymo a annoncé samedi l’arrêt provisoire de ses activités. Cette décision, qui prendra effet dimanche 17 mai à minuit, fait suite à une décision de la SUVA qui considère qu’il y a entre Lymo et les chauffeurs qui utilisent la plateforme «une situation de non-indépendance». Alex Sabbag, cofondateur, s’est dit surpris de cette prise de position et a estimé ne pas avoir «d’autre choix que de suspendre son service». Par voie de communiqué, il a ajouté que «sur Lymo, les chauffeurs fixent eux-mêmes leur tarif et leur horaire, les clients comparent et choisissent directement les chauffeurs sur la base du prix, du véhicule, de la note ou de la rapidité de la course, et finalement Lymo ne prend aucune commission et n'impose aucune obligation (ou lien de subordination) aux chauffeurs».