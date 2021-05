Protection des données : La plateforme mesvaccins.ch ne sera pas réactivée

La fondation qui gère ce carnet de vaccination en ligne n’est pas parvenue à sécuriser son site. Elle sollicite des fonds et des partenaires pour élaborer une nouvelle application.

Le carnet de vaccination en ligne mesvaccins.ch ne serra pas relancé dans sa forme et avec ses fonctionnalités antérieures. «La Fondation mesvaccins.ch a fait d'énormes efforts ces dernières semaines pour corriger les vulnérabilités critiques précédemment identifiées. Une nouvelle évaluation globale a montré que l'exploitation sécurisée de la plateforme n'est plus possible», indique un message sur la homepage depuis vendredi après-midi.

Réouverture «pas réalisable»

«Le Conseil de fondation a donc décidé de ne pas relancer le site mesvaccins.ch dans sa forme et avec ses fonctionnalités actuelles. Les estimations précédentes selon lesquelles les opérations auraient pu reprendre en mai ne sont malheureusement pas réalisables», poursuit le message.

La fondation promet en outre que les données ont été isolées et sauvegardées et annonce travailler sur une nouvelle application web sécurisée permettant d'accéder aux données de vaccination. «Le Conseil de fondation est actuellement à la recherche de fonds et de partenaires supplémentaires pour mettre en œuvre cette solution», indique le site. Mais aucun calendrier n’est évoqué.