La playmate piège les mecs infidèles sur ce réseau social

Elle a gagné plus de 8000 euros

«Des amies proches et leurs amies», dit-elle, la paie pour appâter leur conjoint: «Je lui envoie un message. Je lui parle de son travail, puis j’attends qu’il me fasse des avances». La prestation est facturée 1600 euros (env. 1625 francs) si la proie échoue au test de fidélité en lui proposant un rendez-vous, par exemple. Autrement, Carolina est un peu moins gourmande: elle assure avoir gagné plus de 8000 euros (env. 8125 francs).

L’astuce de la playmate est un peu vicieuse. La jeune femme estime toutefois que la fin justifie les moyens. «Les hommes parlent toujours de leurs envies et de leurs besoins. Ils n’ont aucun scrupule quand ils se sont lassés de ce qu’ils ont à la maison et qu’ils courent après quelqu’un d’autre sans se soucier des sentiments de leur partenaire. Les femmes, elles, sont plus sentimentales et pensent davantage à leur partenaire.»