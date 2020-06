La PlayStation 2 se fait berner par des jeux piratés

Rétrogaming

Lancée il y a plus de 20 ans et vendue à 155 millions d’unités, la PlayStation 2 refait aujourd’hui parler d’elle. La 2e génération de la console de Sony, qui a arrêté la production de cette machine de jeux vidéo fin 2013, est la cible d’une nouvelle méthode de hack. Mise au point par CTurt, ingénieur en sécurité informatique, elle exploite une faille du lecteur de DVD pour faire tourner des jeux gravés de manière non officielle. L’exploit a ceci de particulier qu’il n’y a pas besoin de modifier physiquement la console pourpouvoir l’utiliser.