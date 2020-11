Deux versions pour couvrir tous les portefeuilles. Sony propose un modèle «premium» à 499 francs tandis qu’une édition «numérique», à puissance égale et destinée aux jeux hébergés en ligne, est vendue 399 francs. Et, comme la Serie X, elle offre des images en ultra haute définition 4K, la prise en charge du Ray Tracing, des chargements rapides grâce au disque dur SSD et un taux de rafraîchissement fluide avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 120 images par seconde. Avec son gabarit imposant, un léger éclairage bleu et une coque blanche aux courbes en forme de V, la PS5 abandonne la couleur sobre de la gamme pour adopter un look futuriste discutable. Que l'on aime ou pas le design, on s'étonne de devoir clipper un piètre support en plastique pour bien la caler. A la limite de l'hérésie. Mais la machine se rattrape avec un système d'exploitation épuré et très similaire à la PS4, histoire de ne pas déstabiliser les habitués ainsi que les novices. A noter que la rétrocompatibilité s'arrête à la génération PS4. Pauvre en jeux à sa sortie, la console mise sur l'abonnement PS Plus et sa quinzaine de titres offerts, dont «God of War», «Monster Hunter World», «Infamous» et plein d’autres hits pour occuper les joueurs. A l'instar de la Serie X, il faut ronger son frein et patienter jusqu'à l'année prochaine pour découvrir ce qu'elle a vraiment dans les entrailles avec des titres spécialement prévus pour ses capacités techniques.