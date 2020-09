Jeux vidéo : La PlayStation 5 sortira en novembre

Talonnant Microsoft et sa XBox Series X, Sony va sortir une nouvelle PlayStation, dans un contexte porteur à la faveur du confinement.

La PlayStation 5 de Sony, très attendue par la communauté du jeu vidéo, sortira en novembre, juste après la console nouvelle génération de Microsoft, la XBox Series X, dans un secteur rendu encore plus compétitif par la pandémie.

Lors d’un événement en ligne de présentation de jeux conçus pour la PS5 mercredi, Sony a annoncé que deux versions de sa nouvelle console seraient commercialisées le 12 novembre en Australie, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, au Japon et au Mexique, et une semaine plus tard dans le reste du monde.