Motocyclisme – La pluie arbitrera le duel entre Quartararo et Bagnaia

Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo jouent le titre mondial.

C’est la mauvaise surprise pour tous. En un mois, entre le GP de San Marino et celui d’ É milie - Romagne de ce dimanche, les conditions météorologiques ont totalement changé à Misano. On est ainsi passé de la fin de l’été et des terrasses de la côte A driatique bien remplies à un arrière-automne, avec des villes balnéaires devenues fantômes!