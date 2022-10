La pluie de missiles sur l’Ukraine fait craindre une escalade

Guerre en Ukraine : La pluie de missiles sur l’Ukraine fait craindre l’escalade dans le conflit

Un plan prévu de longue date

Pour William Alberque, expert militaire à l’Institut international d’études stratégiques de Londres, Moscou met en réalité en œuvre un plan en vue d’une escalade depuis plusieurs semaines. «La Russie a entamé un cycle fait de chocs et de pics de violence, qui a commencé par la mobilisation partielle et les annexions, puis avec des menaces nucléaires et aujourd’hui avec des attaques aveugles contre des civils», déclare cet expert, qui estime que «Poutine cherche à augmenter le niveau des violences pour forcer l’Occident et Kiev à négocier».