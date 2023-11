La pluie noie la Suisse: des routes se retrouvent sous les flots

Mais les autres régions de montagne ainsi que les Préalpes ont aussi été copieusement arrosés. Ainsi il est tombé 95 mm de pluie à Loèche-les-Bains (VS) et à Salvan (VS). Macolin, au-dessus de Bienne a reçu 84 mm d’eau, tandis que L’Auberson (VD) a enregistré 72 mm de pluie. Au col des Mosses, on a mesuré 63 mm d’eau. En plaine, la plupart des stations de mesure ont enregistré des quantités d’eau comprises entre 50 à 70 mm également, à l’image de Lausanne qui a reçu 58 mm de pluie.