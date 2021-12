Suisse centrale : La pluie provoque de grosses inondations à Glaris

Les intempéries qui s’abattent sur la Suisse depuis mardi ont provoqué de gros dégâts en Suisse centrale. Un ruisseau est sorti de son lit et plusieurs caves ont été inondées.

Les pompiers Glaris ont eu fort à faire dans la nuit de mercredi à jeudi. Quelque 55 d’entre eux sont mobilisés pour tenter de contenir un ruisseau qui est sorti de son lit près de la commune de Leuggelbach, non loin de Glaris. Ceci suite aux fortes précipitations qui se sont abattues en Suisse centrale notamment depuis mardi. Du coup, le village a piètre allure. Toute la rue principale est inondée avec parfois jusqu’à un demi-mètre de boue, rapporte 20 Minuten.

Selon MeteoNews, il a beaucoup plu ces dernières 24 heures dans la région alpine. Quelque 36 mm de pluie ont été enregistrés dans le canton de Glaris. Pourtant c’est en Valais que les précipitations ont été les plus intenses avec par endroit plus de 50 mm de pluie. À noter toutefois que cette météo n’est pas inhabituelle pour la région. Tous les deux ans, des situations similaires se produisent, même si elles ne sont pas aussi intenses.

À noter aussi que la pluie et la neige de ces dernières heures ont également des répercussions sur le front des avalanches. Dans son dernier bulletin, l’Institut suisse pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a d’ailleurs mis en garde contre le danger très marqué. En montagne, le niveau 4 (sur 5) a été étendu. Ce qui signifie qu’il existe un fort danger d’avalanche à toutes les expositions et à toutes les altitudes, sans oublier que des glissements de terrain peuvent également être possibles.