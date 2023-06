Gare aux incendies de forêt dans le canton de Neuchâtel

Le danger d’incendie de forêt atteint un niveau «marqué» sur l’ensemble du canton de Neuchâtel. La Chancellerie d’État a, en effet, fait savoir ce jeudi qu’il avait été évalué à trois sur une échelle de cinq. «La population est appelée à la plus grande prudence et à observer les recommandations des autorités», écrit-elle dans un communiqué de presse.

Ce danger «marqué» s’explique par une météo ensoleillée, une bise modérée et des précipitations insuffisantes, ces dernières semaines, et ce malgré les orages isolés qui ont touché la région ces derniers jours. Au vu de la situation, la Chancellerie a fait diverses recommandations:

«Se conformer aux éventuelles instructions et interdictions des autorités cantonales et communales;

Nord des Alpes aussi concerné

Le canton de Neuchâtel n’est pas le seul concerné par une absence de précipitations. «Les précipitations se sont faites nettement plus rares avec entre 5 et 20 mm tombés sur le Plateau romand au cours des trois dernières semaines», révélait mercredi MétéoSuisse. «C’est en allant vers le nord et vers l’est que les précipitations ont été les plus éparses (ou inexistantes)», ajoute le service météorologique.