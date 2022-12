Genève : La plupart des cambriolages à la fin du jour

Une hausse de 50% par rapport aux autres mois de l’année. Les cambrioleurs affectionnent particulièrement le mois de décembre et les fêtes de fin d’année. Selon la police cantonale, citée par la «Tribune de Genève», entre 70 à 80% des vols par effraction à cette période ont lieu à la tombée du jour. Les domiciles les plus visés sont les rez-en-jardin, les logements au premier étage et les villas en campagne ou proches de la frontière. En journée, ce sont les appartements au centre-ville qui sont les plus visités.