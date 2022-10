La plupart des intoxications aux champignons ne sont pas dues à leur toxicité

Le plus grand champignon du monde

Le plus grand champignon du monde s’étend sur environ 1200 terrains de football: le réseau souterrain de cet armillaire s’étend sur une surface de 9 kilomètres carrés, dans l’Oregon. Les chercheurs estiment que ce champignon géant est âgé de 8500 ans et qu’il pèse environ 400’000 kilos. Il est ainsi considéré comme le plus grand organisme sur Terre.