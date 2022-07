Coup de filet international : La plupart des médicaments illégaux sont destinés à l’impuissance

Au centre de courrier de Zurich-Müllingen, Swissmedic, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Swiss Sport Integrity ainsi que l’autorité sanitaire de la principauté du Liechtenstein ont contrôlé 948 envois de médicaments et de produits dopants. Ils en ont confisqué 231.

L’Asie en tête

Un nombre particulièrement élevé d’envois en provenance de Hongkong contenaient des falsifications de médicaments autorisés contre l’impuissance. La plupart des colis provenaient de Hongkong, de Pologne et d’Inde. Les stupéfiants confisqués ont fait l’objet de plaintes transmises aux cantons en vue de l’ouverture de procédures pénales, souligne Swissmedic dans un communiqué.

Risque pour la santé

Swissmedic rappelle que ces médicaments constituent «une mise en danger intentionnelle de la santé des patients, parce que la plupart d’entre eux ne contiennent aucun principe actif ou une quantité inférieure à ce qui est indiqué, sans parler d’éventuelles substances non déclarées». Et de préciser que si certains de ces produits contiennent bel et bien des principes actifs afin de passer inaperçus lors d’analyses de base, le dosage requis est rarement respecté.