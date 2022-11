Indonésie : La «plupart» des membres du G20 condamnent la guerre en Ukraine

L’Indonésie, pays hôte du sommet des dirigeants du G20, espérait, début 2022, pouvoir centrer sa présidence sur les efforts de coopération pour redresser l’économie mondiale, après la pandémie de Covid. Mais la guerre engagée, en février, par la Russie en Ukraine, a bouleversé ce programme en provoquant de multiples crises, notamment alimentaires et énergétiques, et creusant les divisions entre les pays.

Flexibilité saluée

Après une série de réunions ministérielles préparatoires au G20, qui avaient échoué à déboucher des positions communes, à cause de profondes divisions entre Occidentaux, Russie et pays du Sud sur la guerre en Ukraine, l’Indonésie a multiplié les efforts diplomatiques pour obtenir un accord au sommet. «Aujourd’hui, nous avons réussi à adopter et ratifier la déclaration des dirigeants du G20», s’est félicité le président indonésien, Joko Widodo. «J’exprime mes remerciements à tous ceux qui ont participé et qui ont fait preuve de flexibilité» pour obtenir ce texte commun.