Émotion à New York: La plus ancienne comédie musicale de Broadway baisse le rideau

Le lourd et majestueux lustre de l’Opéra a chuté pour une dernière fois au Majestic Theatre, dimanche. En présence du créateur Andrew Lloyd Webber, l’équipe du «Fantôme de l’Opéra» a reçu une longue ovation du public debout, applaudissant à tout rompre. Webber, qui a composé des morceaux pour le couronnement en mai de Charles III, a dédié ce spectacle à son fils décédé d’un cancer en mars. «Merci à tous, merci New York d’être une maison formidable pour nous».

Au total, depuis sa première new-yorkaise en 1988, l’histoire du fantôme qui vit caché dans les souterrains de l’Opéra de Paris et tombe amoureux de la ballerine Christine, aura rapporté 1,4 milliard de dollars de recettes, attiré près de 20 millions de spectateurs, et fait travailler environ 6500 personnes, dont 450 comédiens, estime la production.

Deux ans après sa création à Londres, où l’œuvre continue d’être jouée, «The Phantom of the Opera» s’était imposée à Broadway comme une superproduction avec son orchestre et ses costumes d’époque. Elle avait triomphé aux Tony Awards, l’équivalent des Oscars pour Broadway, remportant sept récompenses en 1988.