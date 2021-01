Archéologie : La plus ancienne peinture rupestre dans une grotte indonésienne

Datant de plus de 450 siècles, un dessin grandeur nature d’un sanglier a été découvert dans la grotte Leang Tedongnge, un endroit accessible que durant la saison sèche à cause de crues pendant la saison des pluies.

Une équipe internationale d’archéologues a découvert la plus ancienne peinture rupestre connue dans le monde: une image à taille réelle d’un sanglier, réalisée il y a au moins 45’500 ans en Indonésie.

La découverte est décrite dans l’édition de mercredi de la revue Science Advances, et fournit également la preuve la plus ancienne d’une présence humaine dans la région.

La grotte Leang Tedongnge est située dans une vallée isolée, cernée de falaises calcaires abruptes, et à environ une heure de marche de la route la plus proche. Elle n’est accessible que durant la saison sèche, à cause de crues pendant la saison des pluies. Des membres de la communauté isolée Bugis ont affirmé à l’équipe que c’était la première fois que des Occidentaux y accédaient.