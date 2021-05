Archéologie : La plus ancienne sépulture d’Afrique dévoile ses secrets

Les restes d’un enfant enterré il y a 78’000 ans dans une grotte ont été mis au jour au Kenya, rapporte mercredi la revue «Nature».

Découvert trois mètres sous terre

Couché en position fœtale

Le squelette, encore articulé, indique que l’enfant a été disposé sur le côté droit, jambes repliées sur la poitrine. Il présente une rare connexion anatomique, preuve que les os n’ont pas bougé et que le cadavre s’est décomposé in situ.

Ancêtres dotés d’un monde symbolique

Ce comportement prouve selon elle «que les anciens humains en Afrique vivaient aussi dans un monde symbolique», et étaient donc déjà dotés d’une cognition complexe, dont on cherche à comprendre quand et comment elle est née.

Fossiles rarissimes

C’est sur ce continent que les plus vieux fossiles d’Homo sapiens (300’000 ans) ont été découverts. Pourtant, c’est en Europe et au Proche-Orient qu’on a trouvé les plus anciennes sépultures (plus de 100’000 ans).