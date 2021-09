Football américain - La plus belle réception est venue des tribunes

En pleine rencontre, une partie du Hard Rock Stadium s’est affolée en apercevant cet animal en détresse. Ce dernier, dont on ignore comment il s’est retrouvé dans cette galère, était suspendu dans le vide, s’accrochant comme il pouvait au bas d’une tribune. Après de longues secondes, le chat a lâché prise et amorcé une impressionnante chute libre. Heureusement pour lui, les supporters situés en contrebas avaient prévu le coup et l’ont récupéré à l’aide d’un drapeau américain. Avant de le brandir à la vue de tous, provoquant une acclamation générale.