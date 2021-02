On la voit fleurir un peu partout sur Instagram à l’approche de la fête des amoureux. À moins de deux semaines de la Saint-Valentin, influenceuses et manucures dégainent leurs conseils beauté. Ce qui a retenu notre attention est un nouveau classique: une variation sur le thème de la french. Elle représente l’arc de Cupidon ou le sommet d’un cœur. On peut la réaliser soi-même, à l’aide d’un pochoir, ou acheter des faux ongles tout prêts. À vous de jouer!