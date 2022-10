Suisse : La plus forte densité de lynx se situe entre Sierre et Montreux

Avec plus de cinq lynx pour 100 km² d’habitats favorables, la région baptisée «Nord du Rhône», sur la rive droite du fleuve entre Sierre et Montreux, abrite la plus grande densité de lynx de Suisse. Tel est le résultat du dernier monitoring de la fondation pour l’écologie des carnivores et de la gestion de la faune sauvage (Kora), relayé par le Nouvelliste. À noter que ce périmètre comprend une grande partie du Valais romand, du Chablais vaudois et des Alpes bernoises, jusqu’à Saanen et Gstaad.