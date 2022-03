Guerre en Ukraine : La plus grande centrale nucléaire d’Europe touchée par des frappes

Des frappes de l’armée russe ont visé, vendredi, la centrale de Zaporijjia, la plus grande centrale atomique d’Europe dans le centre de l’Ukraine.

La plus grande centrale atomique d’Europe, Zaporijjia, située dans le centre de l’Ukraine, a été touchée vendredi par des frappes de l’armée russe qui ont provoqué un incendie, mais sa sécurité est «garantie» selon Kiev, qui a accusé Moscou d’avoir recours à la «terreur nucléaire».

Selon Kiev, des tirs de chars russes sur la centrale ont mis le feu à un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire. Les services de secours ont indiqué avoir pu accéder au site et éteindre l’incendie, après en avoir été un temps empêchés par les soldats russes.

Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site de la centrale, qui compte six réacteurs nucléaires et fournit une grande partie de l’énergie du pays, a indiqué de son côté l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), selon qui aucun équipement «essentiel» n’a été endommagé. L’AIEA «appelle à cesser l’usage de la force et avertit d’un grave danger si les réacteurs sont touchés», a tweeté l’organisation.