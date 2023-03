Danemark: La plus grande collection de cerveaux au monde au sous-sol d’une université

«À l’époque, cela faisait partie de la culture, l’autopsie n’était qu’une procédure hospitalière de plus». L’évolution des procédures post-mortem et la prise en compte croissante des droits des individus sonne le glas de la collecte en 1982.

Il règne une atmosphère mystérieuse dans ce sous-sol de l’université danoise d’Odense: entreposée sur d’innombrables étagères, se trouve certainement la plus grande collection au monde de cerveaux, 9479 pour être précis, tous prélevés pendant quatre décennies, sur les cadavres de malades mentaux.

«Il s’agissait d’hôpitaux psychiatriques d’État et personne ne posait des questions sur ce qu’il s’y passait»

Les cerveaux étaient collectés à l’issue d’autopsie de personnes internées dans les instituts psychiatriques du pays, sans aucun accord du patient décédé ou de sa famille. «Il s’agissait d’hôpitaux psychiatriques d’État et personne ne posait des questions sur ce qu’il s’y passait», note le spécialiste. L’époque n’était pas à la protection des droits des patients, il s’agissait avant tout de protéger la société contre eux, avance le chercheur, rattaché à l’Université de Copenhague.

Entre 1929 et 1967, la loi imposait leur stérilisation et jusqu’en 1989, les malades psychiatriques devaient obtenir une dispense spéciale pour se marier. Le Danemark considérait que ceux qu’on appelait à l’époque malades mentaux «constituaient un fardeau pour la société, et que si nous les laissions avoir des enfants, si nous les laissions en liberté (…) ils causeraient toutes sortes d’ennuis».