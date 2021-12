Cybersécurité : La plus grande faille de la «dernière décennie» découverte

Jeudi, une vulnérabilité de sécurité a été découverte dans l’informatique mondiale. Depuis, c’est la course pour tenter d’éviter que des pirates s’en emparent.

Une course contre la montre s’est engagée pour remédier à une vulnérabilité critique très répandue à travers l’informatique mondiale, découverte jeudi et potentiellement désastreuse si des pirates parviennent à l’exploiter.

Il s’agit «de la plus grande et la plus critique des vulnérabilités de la dernière décennie», a alerté Amit Yoran, directeur général de la société américaine de cybersécurité Tenable.