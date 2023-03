Biodiversité: La plus grande ferme de Suisse est une prison

«C’est unique en Suisse», affirme Nicolas Guillod en évoquant les terres qui l’entourent. Cet homme de 35 ans se tient dans un champ situé non loin du lac de Neuchâtel. Depuis où il se trouve, il a un œil sur la biodiversité, l’autre sur des détenus. Ici, le biologiste travaille à la fois dans une ferme et dans une prison.

L’établissement pénitentiaire de Witzwil reçoit jusqu’à 166 hommes de plus de 18 ans qui purgent des peines de prison. La plupart d’entre eux sont incarcérés pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, mais aussi pour des entorses au code de la route ou encore des atteintes à la vie et à l’intégrité physique d’autrui, voire parfois les trois en même temps. Cette prison est également considérée comme la plus grande des quelque 50’000 fermes de Suisse. Alors qu’une exploitation agricole moyenne exploite environ 21 hectares, cet établissement pénitentiaire cultive du colza et du riz sur près de 700 hectares, élève quelques centaines de porcs et de bovins en plein air et offre refuge à des poulains.