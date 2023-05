La plus grande fleur du monde s’apprête à refleurir à Zurich

Événement au Jardin botanique de l’Université de Zurich: un Arum titan, la plus grande fleur du monde, est sur le point de fleurir. S’il n’est pas possible de prévoir avec précision quand la floraison sera complète, l’université s’attend à ce que cela se fasse pendant le week-end de l’Ascension ou au plus tard d’ici dimanche prochain, explique l’établissement dans un communiqué de presse paru mercredi.