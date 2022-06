Incendie : La plus grande forêt de pins du Liban est la proie des flammes

Avec des moyens réduits par la crise économique, les pompiers libanais doivent faire face à un énorme incendie. Une magnifique pinède semble avoir été prise pour cible par un pyromane.

Les équipes de secours se démènent, mercredi, pour tenter de maîtriser un gigantesque incendie dans la plus grande forêt de pins du Liban, où une profonde crise économique a réduit les capacités de lutte contre ce type de sinistres, de plus en plus courants.