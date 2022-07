Brésil : La plus grande ville de l’Amazonie se noie dans un océan de détritus puants

Avec la montée des eaux qui marque la fin de la saison des pluies, Manaus se retrouve submergée par des tonnes de déchets nauséabonds qui tapissent ses rivières et canaux.

Des agents municipaux en combinaisons orange ramassent les détritus à bord d’une barque et les entassent, pour les évacuer, sur une grande barge, sur le Rio Negro, un des principaux affluents de l’Amazone.

À Manaus, la plus grande métropole de l’Amazonie brésilienne, des tonnes de déchets nauséabonds tapissent les canaux et les cours d’eau, une vision apocalyptique dans cette zone urbaine entourée de la plus grande forêt tropicale du monde. Ce phénomène se reproduit chaque année à cette époque, avec la montée des eaux qui marque la fin de la saison des pluies, mais les autorités ont constaté que la situation s’était aggravée ces dernières semaines.