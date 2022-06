Guadeloupe : La plus grosse bactérie du monde a été découverte

Des scientifiques ont trouvé une bactérie qui se voit à l’œil nu et peut mesurer jusqu’à 2 cm. Un record.

Elle peut s’attraper avec une pince à épiler: la plus grosse bactérie du monde, 5000 fois plus grande que ses semblables et de structure bien plus complexe, a été découverte en Guadeloupe, selon une étude parue jeudi dans la revue «Science». Thiomargarita magnifica mesure jusqu’à 2 cm, ressemble à un cil et bouscule les codes de la microbiologie, décrit à l’AFP Olivier Gros, professeur en biologie à l’Université des Antilles, coauteur de l’étude.