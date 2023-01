Berne : La plus grosse robe-gâteau de mariage est bernoise

La réalisation de ce chef-d’œuvre a nécessité 20 kg de farine, 20 kg de sucre, environ 600 œufs et 100 kg de fondant au chocolat. Il s’agit d’une robe de mariée comestible et portable. La création a permis d’établir un record mondial lors du Swiss Wedding World de cette année, à Berne. Natasha Lee Fokas et son équipe de SweetyCakes ont réalisé la robe en biscuit au chocolat et à la vanille avec de la crème au beurre, et ont également décoré le tout avec du glaçage blanc à base de sucre, sans oublier des roses en sucre et des perles comestibles en ornement. Pour assurer la stabilité de l’œuvre surdimensionnée, ils ont fait appel à un constructeur métallique qui a réalisé un châssis.