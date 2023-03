Il n’y a pas plus petit que Hub Island! Cet îlot est juste assez grand pour une maison, un arbre et deux chaises de jardin.

Minuscule : La plus petite île du monde abrite tout juste une maison

Hub Island est la plus petite île habitée du monde. Elle se trouve dans le comté de Jefferson, dans l’État de New York.

La plus petite île habitée du monde s'appelle Hub Island. Elle se trouve sur le fleuve Saint-Laurent, entre Heart Island et Imperial Isle, près de la frontière canadienne. L'îlot fait partie d’Alexandria Bay, un village du comté de Jefferson (New York). Il fait à peine plus de 300 m², soit la moitié de la taille d'un court de tennis.

Hub Island est également connue sous le nom de «Just Enough Room Island». Il y a en effet «tout juste assez de place» sur ce lopin de terre entouré d’eau pour être considéré comme une île, au sens des règles urbanistiques. Dans l’État de New York, les conditions sont les suivantes: le terrain doit avoir une superficie supérieure à 0,1 m², doit être situé toute l'année au-dessus du niveau de la mer et doit abriter au moins un arbre.

Maison de vacances pour famille fortunée

Bien que Hub Island remplisse tous ces critères, elle est plus une maison qu’une île. Le terrain a été acheté en 1950 par la riche famille Sizeland, qui y a fait construire cette confortable maisonette en guise de havre de paix reculé et maison de vacances pour la famille. Sauf que tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

À peine construite, la maison a été prise d’assaut par les touristes, constamment photographiée et les propriétaires submergés de questions. En 2010, le «Washington Post» écrit: «Un faux pas et vous vous retrouvez à l’eau!» La maison est également si proche du niveau de la mer que les grosses vagues et les fortes pluies provoquent une inondation.

L’arbre, qui était une des conditions pour que Hub Island puisse obtenir le statut d’île, n’y a d’ailleurs pas poussé tout seul. La famille qui a fait construire la maison l’a planté. Pixabay

La plus petite île habitée du monde

Hub Island fait partie des Mille-Îles, un archipel appartenant majoritairement au Canada et comprenant au total 1864 îles. Bien que Hub Island ne soit pas habitée à l’année, elle est considérée depuis 1982 comme la plus petite île habitée du monde. Cette année-là, le phare de Bishop Island, qui était jusqu’alors la plus petite île habitée du monde, a été automatisé, faisant de Bishop Island une île inhabitée.