Coronavirus

La plus vaste crise économique depuis 150 ans

Selon la Banque mondiale, l’économie planétaire va se contracter de 5,2%. Il s’agit de la pire crise depuis la Grande Dépression des années 1870.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact économique «rapide et massif» qui n’a jamais affecté autant de pays depuis 150 ans, et ce, malgré l’aide massive des gouvernements, selon les nouvelles prévisions de l’institution publiées lundi. «Nous avons assisté à une relance monétaire et budgétaire sans précédent dans les économies avancées, de même que dans les marchés émergents et en développement», a souligné Ceyla Pazarbasioglu, vice-présidente de la division Croissance équitable et Finance, lors d’une conférence téléphonique.