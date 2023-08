Grisons: La plus vieille louve de Suisse a été abattue

La plus vieille louve de Suisse n’est plus. Elle a dû être abattue lundi soir près de Haldenstein, non loin de Coire par le garde-faune cantonal grison. La femelle était très émaciée. Elle avait passé la journée à proximité des habitations et ne réagissait plus ni ne tentait de fuir en voyant des humains s’approcher.