Argentine : La pneumonie due à la légionelle a encore fait une victime

Au total, 11 personnes ont présenté des symptômes similaires , et six sont encore sous traitement, dont trois sont toujours hospitalisées, selon le ministre de Santé de la province, Luis Medina Cruz. L’agent qui a causé le foyer de pneumonies bilatérales «est la légionelle», avait déclaré la veille la ministre argentine de la Santé Carla Vizzotti en conférence de presse à Tucuman, ajoutant que le type précis de légionelle était en cours d’identification.

Deux soignants

Des examens initiaux avaient permis d’éliminer le Covid-19, la grippe, l’influenza de type A et B et les hantavirus (transmis par les rongeurs) comme cause de ces pneumonies. Des échantillons avaient été transmis à l’Institut Malbran de Buenos Aires, référence nationale en matière de maladies infectieuses, dont la ministre a livré les premiers résultats.