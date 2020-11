Santé : La pneumonie tue un enfant toutes les 20 secondes au Nigeria

Le ministère de la Santé nigérian a indiqué que près de 143’000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de la pneumonie dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

La pneumonie est «la première cause de mortalité pour les enfants de moins de cinq ans au Nigeria, dont le taux de mortalité infantile s’élève à 132 décès pour 1000 naissances», le taux le plus important au monde, a dévoilé jeudi le Dr Olorunnimbe Mamora, secrétaire d’Etat à la Santé, lors de la journée mondiale de la pneumonie.

L’Association des Pédiatres du Nigeria a appelé le gouvernement, les institutions internationales et les partenaires privés à «améliorer les indices de santé» pour que le pays le plus peuplé d’Afrique, avec 200 millions d’habitants, «ne détienne plus le record infâme du plus grand nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans au monde».