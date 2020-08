Mort de George Floyd

La podcasteuse Anja Glover au coeur du débat sur le racisme

La jeune journaliste suisso-ghanéenne, emportée par une vague d’indignation suite au décès de George Floyd en mai dernier, a utilisé son podcast pour parler de la discrimination raciale. Sa démarche l’a propulsée sur le devant de la scène médiatique.

L’inactivité n’étant pas une option, elle décide de lancer un podcast «Einfach LEBEN» (Simplement vivre/Vivre simplement). «J’avais besoin de parler de ma situation», explique la jeune femme, qui habite à Lausanne après avoir passé son enfance à Willisau, dans le canton de Lucerne. Dès le premier épisode, elle explore des pistes pour vivre plus simplement dans tous les sens du terme. Et les retours sont bons.

Aux premières loges

L’ancienne étudiante en sociologie écrit et parle depuis longtemps de cette question. Fille d’une Suissesse et d’un Ghanéen, elle est directement concernée. Dans un article paru dans la version alémanique du magazine «Friday», elle y décrit sa vie d’Afro-européenne en Suisse, avec les préjugés et les problèmes auxquels elle est régulièrement confrontée.

Ses interventions gagnent encore en notoriété quand deux podcasteuses alémaniques Kafi Freitag et Sara Satir lui permettent de s’exprimer sur leur plateforme «Kafi am Freitag». Le nombre d’abonnés de leur compte Instagram, qu’Anja Glover gère, prend l’ascenseur: «90% des réactions ont été très, très positives», relève la jeune femme.

Menacée

Un peu plus tôt en juin, le débat sur le racisme dans l’émission phare de la TV alémanique «Arena» a dérapé. Le choix des invités comme celui des mots a été clairement remis en question et l’ombudsman a reçu plus de 200 plaintes. Une semaine plus tard, Arena tentait un mea culpa en reprogrammant un débat sur le même sujet en n’invitant que des personnes d’origine africaine cette fois.