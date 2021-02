États-Unis : La poétesse Amanda Gorman bientôt publiée en français

Les textes de la jeune poétesse américaine Amanda Gorman, qui avait fait le buzz lors de l’investiture du président Joe Biden vont être traduits en français.

La jeune Américaine avait ému les États-Unis avec la lecture de son poème «The Hill We Climb» lors de l’investiture du président Joe Biden.

En mai, doit paraître en français le poème que cette autrice de 22 ans avait déclamé lors de cette cérémonie à Washington le 22 janvier, «The Hill We Climb», avec un avant-propos de la star de la télévision américaine Oprah Winfrey. Ce livre sortira aux États-Unis le 30 mars.

«La colline que nous gravissons»

Fayard a prévu ensuite «à l’automne» le recueil complet, «The Hill We Climb and Other Poems», dont la parution aux États-Unis est prévue le 21 septembre.