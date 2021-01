Après 48 heures de tests et de tentatives de réparation et en concertation avec son équipe à terre et le constructeur des vérins, l’origine de ce dysfonctionnement reste inconnue. « L’air qui est entré dans le système créé beaucoup d’émulsions avec l’huile du système, explique Cyril Enjalran, Boat Captain via le site officiel du projet. Le mécanisme est donc déséquilibré et le manque de pression ne permet pas toujours à la quille de rester en place lorsqu’elle est angulée.» Ce «recentrage» de la quille complètement involontaire et inopiné ne menace pas l’intégrité du bateau mais oblige Alan Roura à composer sans trop solliciter ce réglage.