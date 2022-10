Formule 1 : La pole à Sainz Jr à Austin, sombre journée pour Red Bull

L’Espagnol, auteur du meilleur chrono (1’34’’356), a devancé son coéquipier Charles Leclerc, mais le Monégasque ne partira pas avec lui sur la première ligne. Pénalisé de dix places, après l’installation de nouvelles pièces sur son unité de puissance, il s’élancera à la 12e place, selon la grille provisoire communiquée par les organisateurs. Du coup, c’est Verstappen, vainqueur l’an passé dans le Texas et auteur du 3e chrono des qualifications, qui en a profité et pourra directement mettre la pression sur Sainz Jr, lequel voulait profiter de la 3e pole de sa carrière, sans se faire trop d’illusions pour dimanche.

Red Bull orphelin

Mais la journée de samedi a apporté son lot de malheurs pour Red Bull, qui a appris le décès à 78 ans de son cofondateur et propriétaire, l’Autrichien Dietrich Mateschitz. «C’est une nouvelle difficile pour tout le monde, pour Red Bull et pour le sport, et pour moi en particulier», a réagi Verstappen. «Nous avons manqué la pole de peu, mais nous allons essayer de gagner la course pour lui», a ajouté le Néerlandais, qui pourra, s’il s’impose, égaler le record de 13 victoire dans une saison, copropriété des Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Performance à relativiser car le championnat comptait alors moins d’épreuves.