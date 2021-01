France : La polémique enfle face à la lenteur de la vaccination

La France n’a vacciné que 516 personnes au 1er janvier. Un chiffre qui suscite de vives critiques de la part de plusieurs élus qui évoquent un «fiasco» et un «scandale d’Etat».

Le chiffre de 516 personnes vaccinées en France est bien inférieur au bilan dans les pays voisins notamment l’Allemagne qui totalise plus de 200’000 vaccinations et Royaume-Uni qui enregistre environ un million.

«Je considère qu’aujourd’hui on est face à un scandale d’Etat», a déclaré Jean Rottner, président (droite) de la région du Grand Est, où la situation épidémique est particulièrement alarmante et dans laquelle le couvre-feu a été renforcé depuis samedi.

«Il faut garder son calme et garder les priorités, parce que si on vaccine beaucoup mais pas les bons, on va mettre des mois à diminuer les hospitalisations et les décès», a déclaré sa présidente, Dominique Le Guludec sur BFM TV.