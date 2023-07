La polémique grandit après l’abandon de Zhang

Cette affaire ne s’est pas arrêtée là, le feuilleton s’est poursuivi et la polémique a très vite enflé. La joueuse hongroise de 20 ans a tout d’abord réagi en rejetant la faute sur Shuai Zhang, plutôt que de reconnaître ses torts. «Je n’ai pas compris pourquoi elle en a fait tout un plat, pourquoi elle voulait inverser la décision de l’arbitre. Je ne comprends pas pourquoi elle ne l’a pas acceptée, mais elle s’est créé des ennuis toute seule», a commenté Amarissa Kiara Toth sur les ondes de la radio «Kossuth».

La Hongroise avait déjà eu un comportement étrange en levant les bars en signe de victoire, au moment où la Chinoise avait décidé d’abandonner. À la décharge de la jeune hongroise qui manque totalement d’expérience à ce niveau, elle avait été bien chauffée par un public hongrois tout acquis à sa cause.

Déclaration lunaire des organisateurs

Les organisateurs du Hungarian Grand Prix ont pris fait et cause pour leur joueuse. Et ils ont remis une couche en attaquant frontalement la Chine.