Cinéma – Une tribune critique le tournage du nouveau Polanski à Gstaad

Tournage de Polanski en Suisse : La polémique sur la présence de Roman Polanski à Gstaad arrive en France

Une tribune publiée fin mars critiquant la venue du cinéaste à Gstaad (BE) pour le tournage de son nouveau film «The Palace» est désormais relayée dans l’Hexagone.

La venue du cinéaste controversé à cause de plusieurs plaintes pour agression sexuelle a fait réagir un collectif romand de cinéastes, comédiennes et comédiens et autres professionnels du cinéma en Suisse romande. Une tribune avait été publiée par «Le Temps» le 23 mars dernier.

Débat demandé

La polémique a désormais trouvé un relais en France. Le HuffPost est revenu jeudi sur le texte qui dénonce, sans demander l’arrêt du tournage, l’absence de débat. «Une fois de plus, les intérêts financiers enterrent les questions liées aux violences sexistes et sexuelles. Le directeur du Palace a accepté l’idée du film lors d’une discussion avec Polanski «autour d’un café et de gâteaux» et se réjouit des bonnes retombées publicitaires pour son établissement», peut-on lire dans la tribune.