Jeux olympiques: La police a commencé le ménage sur les sites populaires de Paris

Pas le temps pour le dealer de finir sa transaction que des policiers l’interpellent et saisissent pour 8000 euros de cocaïne. L’opération de «nettoyage» quotidienne de la banlieue parisienne s’inscrit dans un plan qui vise à enrayer la délinquance en vue des JO.

À moins de 500 jours de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris-2024, le coup d’envoi est déjà donné pour la police en Seine-Saint-Denis, au nord-est de la capitale. Car les yeux du monde seront braqués sur ce département populaire où se déroulera une grande partie de la compétition, mais qui est aussi l’un des plus criminogènes de France.

Outre le Stade de France, la Seine-Saint-Denis accueillera le village des athlètes, le centre aquatique olympique, le village et le centre des médias ainsi que le mur d’escalade au Bourget. Mais l’impératif sécuritaire dépasse les sites olympiques proprement dits, des visiteurs étant susceptibles de se promener ou de loger sur l’ensemble du territoire.

L’enjeu d’image est considérable. Encore traumatisé par le fiasco de la finale de la Ligue des champions à Saint-Denis en 2022, et son cortège d’agressions de supporters étrangers, le pays veut à tout prix s’éviter une nouvelle humiliation internationale. Les opérations policières se multiplient donc depuis l’été pour réduire la criminalité dans le département – au moins le temps des Jeux.

Il s’agit de «s’attaquer à la délinquance et particulièrement au phénomène d’accaparement de l’espace public: les points de deal, la vente à la sauvette, les gares où l’on se sent en insécurité…», résume Michel Lavaud, directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis, qui dépend de la préfecture de police de Paris.

Dans la cité enclavée Arago, entre des bureaux flambant neuf et un jardin d’enfants, la présence policière est «quotidienne» dans ce juteux point de deal au chiffre d’affaires avoisinant les «10 000 à 20 000 euros» par jour, selon un policier local.

«Rapport de force»

Ce jour-là, une unité équestre, cynophile, une brigade territoriale de contact (BTC) et la Brigade anticriminalité (BAC) ratissent le quartier de long en large, sans rencontrer apparemment d’hostilité de la part des habitants. Ils mettent la main sur le fournisseur de drogue, deux revendeurs et leurs butins de 83 grammes de cocaïne d’une valeur marchande estimée à 8000 euros, 168 g d’herbes (1680 euros) et 42 g de cannabis (420 euros). «Une satisfaction» pour les résidents du quartier, confie la commissaire Laclau pour qui ces opérations «désorganisent le trafic où le vendeur est roi».