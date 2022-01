Affaire Gabby Petito : La police a commis «plusieurs erreurs»

Selon un rapport, les autorités de Moab n’ont pas géré correctement l’altercation du 12 août 2021 entre Gabby et Brian. Les images de cette intervention avaient fait le tour du monde.

On ne saura probablement jamais ce qui est précisément arrivé à Gabby Petito, très vraisemblablement tuée par son petit ami l’été dernier dans un parc national du Wyoming. Près de cinq mois après la mort de la jeune femme de 22 ans, une enquête indépendante fait état de «plusieurs erreurs involontaires» commises par la police de l’Utah lors de la désormais tristement célèbre altercation du 12 août 2021 . Ce jour-là, un témoin avait alerté les autorités après avoir assisté à un incident entre Gabby Petito et Brian Laundrie devant un magasin de Moab (Utah).

Les forces de l’ordre avaient arrêté le couple au bord d’une route et s’étaient longuement entretenues avec les deux jeunes gens. Rendues publiques, les images tirées des caméras corporelles des policiers avaient fait le tour du monde.

Enregistrées quelques jours avant la disparition de la jeune femme, elles mettaient en lumière la détresse de Gabby et l’extrême tension régnant au sein du couple. Selon un long rapport rendu cette semaine par une agence indépendante et cité par NBC News, la police locale aurait dû aller plus loin ce jour-là.