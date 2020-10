Avec l’augmentation des nouveaux cas de Covid-19 et des hospitalisations, les autorités genevoises sont sur les charbons ardents. De nouveaux trains de mesures se suivent toutes les semaines. Le Canton du bout du lac, comme d’autres en Suisse, a considérablement durci son dispositif vendredi avec l’obligation pour les bars de fermer à 23h et l’interdiction de réunions de plus de 5 personnes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Avant cela, la jauge avait déjà été établie à 15 personnes maximum dans l’espace public et 100 dans le privé.