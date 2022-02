Bâle-Ville - La police a pincé un empoisonneur de rapaces

Une enquête de la police de Bâle-Ville, portant sur l’empoisonnement de six rapaces depuis l’été 2020, vient de porter ses fruits. Les enquêteurs informent avoir mis la main sur un suspect. L’homme est accusé d’avoir tué quatre faucons pèlerins et deux buses avec un pesticide interdit en Suisse, le carbofuran.

«Pigeons kamikazes»

La police cantonale n'a pas donné d'informations plus précises sur le suspect. On peut toutefois supposer que l'homme est issu du milieu des éleveurs d'oiseaux ou de pigeons. Les faucons et les buses ont probablement été empoisonnés au moyen de «pigeons kamikazes». Ceux-ci sont «préparés» avec un poison et lâchés à proximité des rapaces. Les faucons pèlerins s'emparent alors de des appâts empoisonnés et les donnent à manger à leur progéniture et à eux-mêmes.