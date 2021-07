Cuba : La police a procédé à une centaine d’arrestations après les manifestations de dimanche

Après les manifestations de dimanche, la répression ne s’est pas fait attendre à Cuba. Au moins 114 personnes sont en détention ou signalées comme disparues, dont des dissidents.

Une centaine de personnes ont été arrêtées à Cuba après les manifestations historiques de dimanche, parmi lesquelles les dissidents Guillermo Fariñas, José Daniel Ferrer et Luis Manuel Otero Alcantara, selon plusieurs sources concordantes.

Washington demande leur libération

Julie Chung, secrétaire d’État adjointe des États-Unis pour les Amériques , a elle aussi dénoncé, via Twitter, «la violence et les arrestations de manifestants cubains, ainsi que la disparition d’activistes indépendants, dont Guillermo «Coco» Fariñas, José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcantara et Amaury Pacheco». «Nous demandons leur libération immédiate!»