Soleure : La police a pu localiser à temps un jeune en détresse et en direct sur Tiktok

Vandalisme et exhibition d’arme à feu, diffusés en direct, ont alerté les abonnés d’un jeune homme dans le canton de Soleure. La police a pu le retrouver avant une fin plus dramatique.

La scène a fait froid dans le dos aux abonnés d’un Soleurois sur Tiktok. Tard mardi soir, ce jeune de 23 ans a lancé une retransmission en direct. Ses paroles étaient indistinctes, mais on le voyait, dans une gare, agité et frappant des objets au sol, puis traverser les voies du train. Plus tard, il a été aperçu avec une arme, faisant mine de tirer sur son écran. «Je vais me tirer une balle ou tuer quelqu’un», disait-il.