Haïti : La police a reçu des preuves de vie des otages

Jeudi, les forces de l’ordre ont affirmé que les dix-sept missionnaires enlevés en Haïti il y a douze jours étaient en vie. Les gangs ont commis plus de 782 enlèvements depuis le début de l’année.

La police haïtienne a reçu des preuves de vie du groupe de missionnaires et de membres de leurs familles, seize citoyens américains et un citoyen canadien, enlevés le 16 octobre à l’est de Port-au-Prince, a indiqué jeudi une source de la police judiciaire.

Visite d’un orphelinat

Ces seize Américains et ce Canadien ont été enlevés alors qu’ils venaient de visiter un orphelinat au cœur de la zone sous l’emprise d’un des principaux gangs d’Haïti. Christian Aid Ministries, l’organisation religieuse à laquelle appartiennent ces missionnaires, avait indiqué que le groupe comptait douze adultes, dont l’âge est compris entre 18 et 48 ans, et cinq enfants âgés de 8 mois, 3, 6, 13 et 15 ans.