Israël : La police a utilisé des technologies d’espionnage sans mandat

La police israélienne a reconnu mardi avoir utilisé des technologies d’espionnage informatiques sans mandat après des révélations sur son usage du logiciel Pegasus de la société de cybersécurité NSO.

«NSO vend ses produits sous licence et selon la réglementation, à des agences du renseignement et à des services de police, pour éviter des actes terroristes et des crimes, en vertu des ordres de justice et des lois en vigueur dans leurs pays», avait indiqué le groupe dans un communiqué envoyé à l’AFP.